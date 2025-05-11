النمسا وأمريكا تبحثان العلاقات عبر الأطلسي وقضايا إستراتيجية

ثمنّت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، الدور الهام الذي لعبته الولايات المتحدة في تحقيق السلام وإعادة الإعمار في النمسا وجميع أنحاء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ودعت نظيرها الأميركي ماركو روبيو لزيارة بلادها.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان رسمي، أن الوزيرة ماينل رايزنجر، أجرت محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ركزت على أهمية العلاقات عبر الأطلسي وملفات الأمن والدفاع ومساعي تحقيق السلام في أوكرانيا، وشكل التعاون المستقبلي المحتمل في غرب البلقان ودور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.