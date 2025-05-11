الألبان ينتخبون اليوم برلماناً جديداً

يتوجه الناخبون الألبان إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد.

ويعتبر الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء إيدي راما، الحزب الأوفر حظا؛ إذ تمنحه استطلاعات الرأي الأخيرة ما يصل إلى 49% من الأصوات.

ويمثل الحزب الديمقراطي المحافظ، الذي ينتمي إليه السياسي المخضرم والرئيس السابق سالي بيريشا، أقوى خصوم الحزب الاشتراكي، وترى استطلاعات الرأي أنه سيحصل على حوالي 35%.

ومنذ نهاية الشيوعية قبل أكثر من ثلاثة عقود، كانت الدولة البلقانية الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي مستقطبة بقوة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الشيوعيون السابقون)، والحزب الديمقراطي التقدمي.

ويتولى راما السلطة منذ عام 2013 وقد أعيد انتخابه مرتين منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن ألبانيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 2009، وتتفاوض أيضا من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022، وقد لاحظ المراقبون مؤخرا بعض التقدم في مكافحة الفساد.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا وتغلق في السابعة مساء، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية مساء اليوم الأحد.