الهند وباكستان تعلنان وقفاً فورياً وشاملاً لإطلاق النار

أكدت الهند وباكستان اتفاقهما على وقف شامل وفوري لكافة العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية.

وأعلنت الحكومة الهندية عن سريان هذا القرار اعتبارا من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، وذلك حسبما أفادت قناة "إن دي تي في" الهندية.

وجاء هذا التأكيد الهندي عقب إعلان سابق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى توصل البلدين إلى هذا الاتفاق بوساطة أمريكية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار هذا الاتفاق من جانب بلاده، مشيرا في منشور على منصة "إكس" نقلته قناة "سما تي في" الباكستانية إلى أن "باكستان والهند اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار"، معربا عن أمله في أن "يمهد هذا الطريق أمام مشاركة دبلوماسية أوسع نطاقا وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

يذكر أن حدة التوترات بين نيودلهي وإسلام أباد كانت قد تصاعدت على خلفية هجوم "باهالجام" الذي وقع في الثاني والعشرين من أبريل الماضي في الشطر الهندي من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.