ترامب يعزل أمينة مكتبة الكونغرس من منصبها

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزل أمينة مكتبة الكونغرس من منصبها الذي كانت أول امرأة وأول أمريكية من اصل إفريقي تتولاه.

واتهم البيت الأبيض هايدن بتقديم مبادرات "مثيرة للقلق" لتعزيز التنوع والمساواة والشمول و"وضع كتب غير مناسبة للأطفال في المكتبة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت للصحافيين "نحن لا نعتقد أنها كانت تخدم مصالح دافعي الضرائب الأمريكيين على نحو جيد، لذلك تم عزلها من منصبها، ومن حق الرئيس أن يفعل ذلك".

لكن هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من جانب الديموقراطيين الذين اتهموا ترامب بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة.

وقال حكيم جيفريز، زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب، إن إقالة هايدن "عار وأحدث جهود (ترامب) المستمرة لحظر الكتب وتبييض صفحة التاريخ الأميركي وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

أضاف في بيان "مكتبة الكونغرس هي مكتبة الشعب. وستكون هناك محاسبة عاجلا وليس آجلا على هذا الاعتداء غير المسبوق على أسلوب الحياة الأمريكي".

وكان مارتن هاينريش، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو مكسيكو، قد نشر رسالة بريد إلكتروني مساء الخميس تتضمن تبليغا بإنهاء عمل كارلا هايدن كأمينة مكتبة الكونغرس "بأثر فوري".