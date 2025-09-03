تراجع الأمل في العثور على ناجين بعد الزلزال في أفغانستان

يتبدد الأمل في العثور على ناجين اليوم الأربعاء في اليوم الثالث من عمليات الإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب أفغانستان موقعا أكثر من 1400 قتيل، فيما يعيش الناجون في ظروف صعبة.

بعد الزلزال بقوة 6 درجات الذي ضرب شرق أفغانستان ليل الأحد الإثنين موقعا أكثر من 1400 قتيل و3100 جريح، وقع زلزال ثان بقوة 5,2 مساء الثلاثاء في الولايات المحاذية لباكستان، مثيرا الذعر مجددا بين آلاف العائلات.

ووقع 1411 قتيلا و3124 جريحا جراء الزلزال الأعنف من حيث الحصيلة في تاريخ البلد، سقطوا جميعهم تقريبا في ولاية كونار، مع تسجيل خسائر أيضا في ولايتي لغمان وننغرهار.

وفي منطقة نورغال في كونار، ما زال عدد من السكان تحت الأنقاض ويصعب الوصول إليهم لانتشالهم، على ما أفاد الموظف المحلي الكبير إعجاز الحق يعد فرانس برس.

ويتعذر الوصول إلى بعض القرى والبلدات بسبب انزلاقات التربة.

وذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال" Save the Children أن عناصر إحدى فرقها مشوا عشرين كلم حاملين معدات طبية على ظهورهم من أجل الوصول إلى قرية معزولة عن العالم بسبب انهيارات أرضية".

ونظمت وزارة الدفاع خلال يومين 155 رحلة مروحيات لإجلاء حوالي ألفي جريح وأقربائهم إلى مستشفيات في المنطقة.

وفي قرية مزار دارة في كونار، أقيمت عيادة صغيرة لتقديم عناية الطوارئ للمصابين، لكن لم تنصب أي خيم لإيواء الناجين، على ما نقل مراسل في فرانس برس.