اجتماع محتمل بين بوتين وكيم في الصين

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد يعقدان اجتماعا في الصين حيث سيحضران احتفالات الذكرى السنوية الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن إمكانية عقد اجتماع بين بوتين وكيم ستُناقش بمجرد وصول الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. حيث عبَرَ إلى الصين قطار يقلّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء عن الإذاعة الرسمية في بيونغ يانغ.

وخلال رحلته الخارجية النادرة هذه سيحضر كيم، إلى جانب حوالى 25 رئيس دولة، عرضا عسكريا ضخما تنظّمه بكين إحياء للذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.