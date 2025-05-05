مجلس الأمن يبحث اليوم في جلسة طارئة مغلقة تصاعد التوترات بين الهند وباكستان

أفاد بيان صادر عن البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد، بعد ظهر اليوم الإثنين، جلسة مشاورات طارئة مغلقة لبحث تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وسط تحذيرات من أن تدهور الأوضاع، خصوصا في جامو وكشمير، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وقد طلبت باكستان عقد هذا الاجتماع، ومن المقرر أن يدلي سفيرها لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، بتصريح للصحافة عقب انتهاء المشاورات، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وكانت التوترات بين الدولتين الجارتين في جنوب آسيا قد تصاعدت عقب الهجوم الذي وقع في 22 أبريل في بلدة باهالجام بالشطر الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، حيث سارعت الهند إلى تحميل باكستان مسؤولية الهجوم دون تقديم أي دليل.

ومن جانبها، رفضت باكستان بشكل قاطع هذا الاتهام، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد في الهجوم.

وحذر الجيش الباكستاني من أنه سيقوم برد "سريع" على أي تصرف غير محسوب قد تقدم عليه نيودلهي.