ترامب يأمر بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام السينمائية المنتجة خارج الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنه أمر بفرض رسوم جمركية جديدة على جميع الأفلام السينمائية المنتجة خارج الولايات المتحدة، محذراً من أن هوليوود تتعرض للتدمير بسبب اتجاه الاستوديوهات الأمريكية وصناع الأفلام للعمل خارج البلاد.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي يتعرض فيه البيت الأبيض لانتقادات متزايدة بسبب سياساته التجارية التي شهدت فرض ترامب رسوما جمركية مرتفعة على معظم دول العالم.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "أنا أخول وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة البدء فورا بعملية فرض رسوم بنسبة 100% على كل الأفلام التي تدخل إلى بلادنا بعد أن كانت قد أنتجت على أراض أجنبية".

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن أعلنت الصين التي تحملت العبء الأكبر من رسوم ترامب، الشهر الماضي أنها ستقلل من عدد الأفلام الأمريكية التي تستوردها.

وكتب ترامب الأحد "صناعة السينما في أميركا تموت موتا سريعا. دول أخرى تقدم جميع أنواع الحوافز لجذب صناع أفلامنا واستوديوهاتنا بعيدا عن الولايات المتحدة".

أضاف "هوليوود، والعديد من المجالات الأخرى داخل الولايات المتحدة، تتعرض للتدمير"، مدعياً أن هذا يشكل تهديداً للأمن القومي.

ولم تتضح على الفور تداعيات القرار على صناعة السينما أو كيف سيتم فرض مثل هذه الرسوم الجمركية على وجه التحديد.

ولم يأت ترامب على ذكر صناعة المسلسلات التلفزيونية، وهو قطاع مربح أيضا ويحظى بشعبية متزايدة.