أمين عام مجلس التعاون: دول المجلس قلقة إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة جنوب آسيا

أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن قلق دول المجلس البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة جنوب آسيا، داعيا إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، واستئناف المفاوضات العاجلة بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند.

وأدان معاليه الهجوم الإرهابي الذي استهدف سياحا في باهالجام في جامو وكشمير، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء، مشددا على أهمية اللجوء إلى الوسائل السلمية لحل الخلافات، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حفاظا على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وجدد تأكيد موقف مجلس التعاون الثابت والمبدئي في رفض الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مطالبة دول مجلس التعاون للمجتمع الدولي بتعزيز جهوده لإيجاد حل سلمي لقضية جامو وكشمير، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.