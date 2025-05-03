مشروع ماسك إقامة مدينة حول مجمّع "سبايس إكس" يخضع للتصويت

يصوّت ناخبون في ولاية تكساس الأمريكية السبت على خطة للملياردير إيلون ماسك ترمي إلى بناء مدينة حول المجمّع الصناعي التابع لشركته "سبايس إكس" المتخصصة بالفضاء في جنوب الولايات المتحدة.

وسيصوّت نحو 300 شخص، معظمهم من موظفي "سبايس إكس"، حتى الساعة السابعة مساء (1,00 بتوقيت غرينتش الأحد) على مشروع تحويل مجمع "ستاربيس" الذي يحتل موقعا ساحليا بمساحة 4 كلم مربع يقع على الحدود مع المكسيك، إلى مدينة كاملة. وصوتت غالبية هؤلاء الأشخاص بشكل مبكر.

وقال ريمي غارزا مسؤول الانتخابات في مقاطعة كاميرون لوكالة فرانس برس إن اسم إيلون ماسك مدرج على قائمة الناخبين، مشيرا إلى أنّ الملياردير لم يدل بصوته قبل 29 أبريل، الموعد النهائي للتصويت الاستباقي.

وسيشكل إنشاء هذه المدينة نجاحا لإيلون ماسك بعدما وظف جهوده مؤخرا على رأس لجنة الكفاءة الحكومية التي شكلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكلفها خفض الإنفاق العام، وبات يواجه صعوبات مع شركته "تيسلا" للسيارات.

وأنشأت شركة "سبايس إكس" مجمعها الصناعي في هذه المنطقة الساحلية الرطبة التي يحدّها نهر ريو غراندي ومساحات طبيعية، لإجراء اختبارات وعمليات إطلاق صواريخ. والموقع يعمل منذ عام 2019.

في حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت بيكا هينوجوسا، المشاركة في تأسيس منظمة محلية تُعنى بحماية البيئة، إن خطة إيلون ماسك لتحويل الموقع إلى مدينة "لن تتسبب إلا في مزيد من الدمار البيئي في المنطقة".

وتوقعت أن "تزداد مكبات النفايات غير القانونية"، مضيفة "سيزيدون من العمليات الخطرة لإطلاق الصواريخ، وسيتسببون في تصاعد النشاط الزلزالي الذي سيهز منازلنا ويدمر مزيدا من الموائل الطبيعية".

بنى تحتية

إيلون ماسك نفسه، أغنى رجل في العالم بحسب مجلة فوربس، هو مَن اقترح اسم "ستاربيس" في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد زيارة للموقع قبل أربع سنوات.

وجرى تقديم طلب رسمي لتحويل الموقع إلى مدينة قائمة بحد ذاتها إلى السلطات المحلية في ديسمبر 2024.

وأكدت "سبايس إكس" أنها تدير أصلا البنية التحتية في الموقع، بما في ذلك الطرق والخدمات الصحية والتعليمية.

ووعدت الشركة أيضا بأن إنشاء المدينة لن يقوض جهودها الرامية إلى الحد من تأثيرها البيئي.

في العام 2024، فرضت وكالة حماية البيئة الأمريكية غرامة على "سبايس إكس" بسبب رميها بشكل غير قانوني النفايات في الممرات المائية في تكساس.

واتُّهمت الشركة أيضا بإلحاق أضرار بأعشاش الطيور البرية عن طريق صواريخها.