الجيش الباكستاني يعلن إجراء تدريب على إطلاق صواريخ أرض-أرض

أعلن الجيش الباكستاني السبت أنّه أجرى تدريبا على إطلاق صواريخ أرض-أرض، في خضم التوترات المتصاعدة مع الهند المجاورة.

وقال الجيش في بيان "أجرت باكستان اليوم تجربة إطلاق ناجحة لنظام الأسلحة عبدلي، وهو صاروخ أرض-أرض يصل مداه إلى 450 كيلومترا".

وأشار إلى أنّ "الهدف من وراء هذا الإطلاق، هو ضمان الجاهزية العملياتية للجنود والتأكد من صحة المعايير الفنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدّم للصاروخ وميّزات المناورة المتقدّمة".

أثار هجوم أودى بحياة 26 شخصا في 22 أبريل في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير مخاوف من اندلاع حرب بين البلدين المتنازعين على الإقليم منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947.

وتُحمّل نيودلهي إسلام آباد مسؤولية هذا الهجوم الذي لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ونفت باكستان ضلوعها فيه.

وأعطى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجيش "حرية التحرك" للرد على الهجوم.