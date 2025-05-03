زيلينسكي لقادة العالم: روسيا فقط مسؤولة عن أمنكم على أراضيها

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ موسكو مسؤولة عن سلامة قادة العالم الذين سيزورون روسيا لحضور احتفالات يوم النصر في ذكرى الحرب العالمية الثانية في التاسع من مايو.

وقال زيلينسكي لعدد من الصحافيين، من بينهم مراسلو وكالة فرانس برس الجمعة، في تصريحات حُظر نشرها حتى السبت، "لا نعرف ما ستفعله روسيا في هذا التاريخ. قد تتخذ إجراءات مختلفة، كحرائق وانفجارات، ثمّ تتهمنا" بالوقوف وراءها.

وأضاف متوجها إلى قادة الدول الذين سيزورون موسكو "لا يمكننا تحمّل مسؤولية ما يحدث على أراضي الاتحاد الروسي. هم يضمنون سلامتكم".