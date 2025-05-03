فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين في الانتخابات العامة بسنغافورة

افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في جميع أنحاء سنغافورة صباح، اليوم، للتصويت في الانتخابات العامة للبلاد.

وتشهد هذه الانتخابات تنافس 211 مرشحا، من بينهم مرشحان مستقلان، على 97 مقعدا برلمانيا منتخبا.

ومن بين المقاعد الـ7، فاز حزب العمل الشعبي الحاكم بـ5 مقاعد في دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، حيث لم يتقدم لهذه المقاعد أي مرشح معارض.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 2.76 مليون شخص في سنغافورة مؤهلون للتصويت في هذه الانتخابات، ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش).