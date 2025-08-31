النفط الروسي براءة من إفساد العلاقة بين مودي وترامب.. فما السبب؟



أثار التوتر المفاجئ بين الحليفين الولايات المتحدة والهند، وتوتر العلاقة بين الزعيمين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، العديد من التساؤلات الحائرة حول حقيقة الخلاف وأصل التوتر، لأن بعض المراقبين استبعدوا السبب الظاهر في العلن، وهو شراء نيودلهي النفط الروسي، الذي أثار غضب الولايات المتحدة، التي تفرض حظراً عليه. بحسب إيكونوميك تايمز



كواليس الخلاف

ويرجع تقرير موسع لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التراجع الحاد في العلاقات الهندية الأمريكية، إلى مكالمة هاتفية في 17 يونيو، زعم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أنهى الأعمال العدائية بين الهند وباكستان، وطرح ترشيحاً محتملاً لجائزة نوبل للسلام. ردّ رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلاً، إن وقف إطلاق النار تم بترتيب مباشر من نيودلهي وإسلام آباد. اتسع نطاق التداعيات، لتشمل فرض رسوم جمركية تصل إلى 50 % على البضائع الهندية، وتعثر محادثات التجارة، وفرض إجراءات جديدة مسببة للتوتر بشأن التأشيرات والترحيل. ومنذ ذلك الحين، حافظ الجانبان على مسافة بينهما.



مكالمة هاتفية 35 دقيقة

نقلاً عن مقابلات أُجريت في نيودلهي وواشنطن، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أنه خلال مكالمة هاتفية استمرت 35 دقيقة في 17 يونيو، عبّر ترامب لمودي عن «فخره بإنهاء التصعيد العسكري»، و«ذكر أن باكستان سترشحه لجائزة نوبل للسلام». وأضافت الصحيفة: «كان التلميح غير المباشر، وفقاً لأشخاص مطلعين على المكالمة، أن على السيد مودي أن يفعل الشيء نفسه».



رفض هندي

وفقاً للتقرير، ردّ مودي بأنّ التدخل الأمريكي «لا علاقة له بوقف إطلاق النار الأخير»، وقال إنّ المسألة «حُلّت مباشرةً بين الهند وباكستان». وتقول صحيفة التايمز إنّ ترامب «تجاهل إلى حدّ كبير» الردّ، وإنّ رفض مودي الانخراط في مسألة جائزة نوبل للسلام، كان نقطة تحوّل. قدّم وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري بياناً عاماً في اليوم التالي. وقال ميسري إن مودي أبلغ ترامب أن «الهند لم تقبل أبداً الوساطة، ولن تقبلها أبداً»، وأضاف أن قضايا مثل «اتفاقية التجارة الهندية الأمريكية أو الوساطة الأمريكية بين الهند وباكستان»، لم تُناقش «أبداً أو على أي مستوى».



غضب أمريكي

وذكرت صحيفة التايمز أن البيت الأبيض لم يُقرّ بالمكالمة، ولم يُعلّق ترامب عليها. «وهي أيضاً قصة رئيس أمريكي يضع عينيه على جائزة نوبل، ويصطدم بالقضية الثالثة الثابتة في السياسة الهندية: الصراع مع باكستان»، كما أضاف تقرير نيويورك تايمز.

وزعم ترامب مراراً أنه «حل» النزاع. وتشير صحيفة التايمز إلى أنه أعلن لأول مرة عن وقف الأعمال العدائية في 10 مايو، ووصف بيان أمريكي وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن. رفض المسؤولون الهنود هذا الوصف.



إلغاء اجتماع مودي- ترامب

حدثت المكالمة في 17 يونيو، بعد إلغاء اجتماع مودي- ترامب، المخطط له في قمة مجموعة السبع في كندا، عندما غادر ترامب مبكراً. خلال المكالمة، دعا ترامب مودي للتوقف في واشنطن. رفض مودي بسبب زيارة مقررة إلى كرواتيا، حسبما قال مسؤولون هنود لصحيفة التايمز. كان المسؤولون في نيودلهي قلقين أيضاً بشأن المظهر. ونقلت التايمز عن مسؤول كبير قوله، إن هناك قلقاً من أن ترامب قد يدفع مودي إلى فرصة لالتقاط صورة مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي كان قد دُعي لتناول الغداء في البيت الأبيض، في نفس الوقت تقريباً. وقال أحد المسؤولين للصحيفة: «كانت علامة واضحة أخرى على أن ترامب لا يهتم كثيراً بتعقيد القضية (بين الهند وباكستان)، أو الحساسيات والتاريخ المحيط بها».



فشل جميع المحاولات

لم تنجح المحاولات اللاحقة لترتيب مكالمة أخرى لإبرام اتفاقية تجارية جزئية في أي مكان. وقال مسؤول هندي كبير لصحيفة التايمز، إن نيودلهي تخشى أن ينشر ترامب «ما يريده» على موقع Truth Social، بغض النظر عما تم الاتفاق عليه. وتقول التايمز إن ترامب حاول بعد ذلك الوصول إلى مودي «عدة مرات»، وهو ادعاء نفاه متحدث باسم البيت الأبيض.



رسوم ترامب الجمركية وتداعياتها التجارية

بعد أسابيع من المكالمة، أعلن ترامب فرض تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 25 % على البضائع الهندية. ثم أضاف لاحقاً ضريبة عقابية أخرى بنسبة 25 % على مشتريات الهند من النفط الروسي، ليصل إجمالي العبء إلى 50 %. وواجهت قطاعات مثل المنسوجات والملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والروبيان والجلود ضغوطاً، وفقاً لمسؤولين هنود، استشهدوا بتقارير محلية، تلخص نتائج صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ريتشارد م. روسو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قوله: «لو كان هذا تغييراً حقيقياً في السياسة المتبعة للضغط على روسيا، لكان ترامب قد دعم تشريعاً كان سيفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري الهيدروكربونات الروسية. إن استهدافهم للهند تحديداً، يؤكد أن الأمر يتجاوز روسيا فقط». وأضافت مقالة نيويورك تايمز، أن ترامب «المحبط من مفاوضات التعريفات الجمركية»، تواصل مع مودي عدة مرات، لكن الزعيم الهندي «لم يستجب لتلك الطلبات».