وزير الدفاع الإسرائيلي: مصير اليمن هو مصير طهران وهذه ليست سوى البداية

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن الغارات الإسرائيلية التي أودت بحياة رئيس وزراء الحكومة الحوثية في اليمن وعدد من المسؤولين الآخرين هي "مجرد البداية".

وأفاد كاتس في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بعد ساعات من تأكيد الجماعة المدعومة من إيران وفاة أحمد غالب الرهوي، بأن الجيش الإسرائيلي "وجه قبل يومين ضربة ساحقة غير مسبوقة لكبار المسؤولين في القيادة العسكرية والسياسية لمنظمة الحوثيين الإرهابية في اليمن، في عملية جريئة وذكية".

وأوضحت الصحيفة أن الرهوي كان يُنظر إليه إلى حد كبير على أنه شخصية صورية وليست جزءاً من الدائرة المقربة من قيادة الحوثيين.

وتابع كاتس: "مصير اليمن هو مصير طهران، وهذه مجرد البداية".

وأضاف: "سيتعلم الحوثيون بالطريقة الصعبة أن من يهدد إسرائيل ويؤذيها سيتعرض للأذى سبعة أضعاف، ولن يحددوا هم متى ينتهي ذلك".