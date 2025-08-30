يهدد حياة ترامب.. ما هو مرض القصور الوريدي المزمن؟



في يوليو، شُخِّص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصور وريدي مزمن (CVI) بعد ظهور تورم وكدمات على يديه وساقيه. وتزايدت التكهنات حول صحة ترامب مع مرور الوقت بعد ظهور كدمات على يده. وانتشرت شائعات تحمل وسم «وفاة ترامب» على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. فما القصور الوريدي المزمن الذي يهدد حياة ترامب؟



أوردة الجسم

يحدث القصور الوريدي المزمن (CVI) عندما لا تعمل أوردة الجسم بشكل صحيح. عادةً ما يحدث هذا في الساقين أو الذراعين. الأوردة هي التي تنقل الدم من القدمين أو اليدين إلى القلب. عندما لا تعمل بشكل جيد، يتوقف الدم. يمكن أن يسبب هذا ألماً وتورماً وخفقاناً ووجعاً، وفي الحالات الأكثر خطورة جروحاً أو فقداناً للأطراف، كما توضح ميمي كونغ، الأستاذة المساعدة لجراحة الأوعية الدموية في جامعة كاليفورنيا، ديفيس هيلث.

وهو حالة تعجز فيها أوردة الساقين عن إعادة الدم إلى القلب بكفاءة، ونتيجة لذلك، يمكن أن يتجمع الدم في الأطراف السفلية، مما يؤدي إلى التورم وعدم الراحة ومجموعة من الأعراض الأخرى. غالباً ما يحدث القصور الوريدي المزمن نتيجة عوامل مثل الشيخوخة والسمنة وفترات الجلوس أو الوقوف الطويلة وتاريخ الإصابة بجلطات الدم (مثل تخثر الأوردة العميقة) أو وجود دوالي. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد من الدم المحبوس إلى تغيرات مرئية في الجلد وحتى تقرحات مفتوحة، وخاصة حول الكاحلين.

غالباً ما نلاحظ تورماً في الساقين. ومع تفاقم التورم، قد يُسبب تغيرات جلدية مثل سماكة الجلد أو التهابه وجفافه. مع تفاقم الحالة المرضية، قد تُصاب بجروح لا تلتئم في الساقين، وقد تؤدي إلى بترها. كما تشمل الأعراض ألماً أو تشنجاً، وثقلاً، ودوالي واضحة، وتغيراً في لون الجلد، وفي الحالات المتقدمة، تقرحات حول الكاحلين.



هل يهدد الحياة؟

لا يُشكل التهاب الوريد الخثاري المزمن (CVI) تهديداً للحياة بشكل عام، ولكنه قد يؤثر بشكل كبير على جودة الحياة إذا تُرك دون علاج. كما قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل التهاب النسيج الخلوي (عدوى جلدية بكتيرية) أو خثار الأوردة العميقة (DVT).

ووفقاً لمجلة نيوزويك، يُعد التهاب الوريد الخثاري المزمن حالة قابلة للعلاج، خاصةً عند تشخيصها مبكراً. ومع ذلك، قد يُشير لدى كبار السن أو من يعانون من مشاكل صحية كامنة أخرى إلى مخاوف أوسع نطاقاً بشأن صحة الدورة الدموية. هذه الحالة غير قابلة للشفاء.

وقال الدكتور برايان فوناكي، الخبير الرائد في الأشعة الوعائية والتداخلية بكلية الطب بجامعة شيكاغو، لمجلة نيوزويك: «بشكل عام، لا يُشكل هذا المرض تهديداً للحياة بحد ذاته، ولكنه قد يُهيئ لتكوين جلطات دموية في أوردة الساقين، والتي قد تنفصل في أسوأ الأحوال وتنتقل إلى الرئتين مسببةً انسداداً رئوياً قد يكون قاتلاً. لهذا السبب، يُعالج بعض المصابين بهذه الحالة بمضادات التخثر أو وسائل أخرى، مثل مرشح الوريد الأجوف السفلي، وهو جهاز مصمم لالتقاط جلطات الدم المتنقلة».

ويعتمد علاج القصور الوريدي المزمن على شدته، ولكنه غالباً ما يبدأ بتغييرات في نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، ورفع الساق، وارتداء جوارب ضاغطة. في الحالات الأكثر استمراراً أو شدة، قد يُنصح بتدخلات طبية، مثل العلاج بالتصليب، أو العلاج بالليزر، أو جراحة الأوردة، لتحسين تدفق الدم وتخفيف الأعراض.