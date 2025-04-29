هل كان انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال نتيجة هجوم سيبراني؟

نفى أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، توفر مؤشرات في الوقت الراهن تفيد بأن انقطاع التيار الكهربائي في شبه الجزيرة الإيبيرية ناجم عن هجوم إلكتروني.

وقال كوستا (رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق)، عبر منصة "إكس" إنه تواصل مع بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، ولويس مونتينجرو، رئيس الوزراء البرتغالي، بشأن انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق في إسبانيا والبرتغال، مضيفا: "يعمل مشغلو الشبكة في كلا البلدين على تحديد سبب انقطاع التيار الكهربائي"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لا توجد حتى اللحظة، أي مؤشرات على أي هجوم سيبراني".

وكانت إسبانيا والبرتغال قد شهدتا انقطاعا واسعا النطاق للتيار الكهربائي أدى إلى تعطيل حركة النقل العام، وازدحام مروري حاد، وتأخير العديد من الرحلات الجوية.