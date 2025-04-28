كوريا الشمالية تعترف للمرة الأولى بالمشاركة في حرب روسيا وأوكرانيا

اعترفت كوريا الشمالية الإثنين بإرسال قوات إلى روسيا وبمساعدة موسكو في استعادة أراضي في منطقة كورسك من الأوكرانيين، بينما شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيم جونغ أون على هذا "الإنجاز".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنّ "وحدات فرعية" من "القوات المسلّحة" الكورية الشمالية شاركت في العمليات في كورسك، مؤكدة أنّ المجهود الحربي لهؤلاء الجنود تكلل بالانتصار.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إنّ "أولئك الذين قاتلوا من أجل العدالة هم جميعا أبطال وممثلون لشرف الوطن الأم"، مضيفا أنّه سيتم قريبا تشييد نصب تذكاري لـ"مآثر المعركة" في العاصمة بيونغ يانغ.

ومن جانبه، شكر فلاديمير بوتين الإثنين الزعيم الكوري الشمالي على "الإنجاز" الذي حقّقه جنوده.

- روسيا "ممتنة" -

وقال في بيان صادر عن الكرملين إنّ "الأصدقاء الكوريين تصرّفوا انطلاقا من شعور بالتضامن والعدالة والرفقة الحقيقية". وأضاف "نقدّر ذلك كثيرا ونشعر بالامتنان الصادق شخصيا للرفيق كيم جونغ أون... وللشعب الكوري الشمالي".

كذلك، أشاد بـ"بطولة وتفاني الجنود الكوريين الشماليين، وبمستوى عالٍ من التدريب الخاص الذي خضعوا له"، مشيرا إلى أنّهم "شاركوا بشكل نشط" في القتال في منطقة كورسك و"دافعوا عن وطننا كما لو أنه وطنهم".