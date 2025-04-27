الأزهر يدين قتل مصل مسلم بخمسين طعنة في مسجد بفرنسا

أدان الأزهر الشريف الحادث الإرهابي، الذي استهدف مصليا مسلما داخل مسجد بلدية "لا غراند- كومب" في منطقة "لو غار" جنوب شرق فرنسا، بعد أن وجه له أحد الإرهابيين المناهضين للإسلام، عشرات الطعنات بالسكين، حتى فاضت روحه.

وحذر الأزهر، في بيان أصدره اليوم، من تصاعد أنشطة جماعات "الإرهاب الأبيض" في أوروبا وأمريكا، منبها إلى أن هذه الجماعات تتخفى وراء شعارات وهمية خبيثة كـ "العرق الأبيض" و"القومية البيضاء"، لتبرير ممارسة جرائمها البشعة ضد المسلمين.

وأكد الأزهر ضرورة اعتماد إستراتيجية أمنية عالمية للتعامل مع هذا التوجه الإرهابي، ووقف تهديداته وجرائمه التي تعرض أرواح المسلمين للخطر والموت والهلاك.