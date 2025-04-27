ارتفاع حصيلة انفجار الميناء في إيران إلى 14 قتيلا و750 جريحاً

قُتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 750 بجروح السبت جراء انفجار ضخم هزّ ميناء الشهيد رجائي في جنوب إيران بحسب حصيلة جديدة، فيما واصلت فرق الطوارئ بحلول المساء جهود إخماد النيران في أكبر المرافئ التجارية للبلاد.

وقال وزير الداخلية اسكندر مؤمني عبر تلغرام "14 قتيلا و750 جريحا حتى الآن في انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس".

وكان قد سُجّل في حصيلة سابقة مقتل ثمانية أشخاص.

ووقع الانفجار قرابة الظهر (08,30 ت غ). وبعد مضيّ أكثر من ساعات على الحادث، أكد التلفزيون الرسمي أن فرق الطوارئ تواجه صعوبة في إخماد النيران جراء الرياح القوية.

وأظهر بث مباشر للقناة، النيران تلتهم العديد من الحاويات في الميناء القريب من مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزكان المطلة على الخليج، وتحليق مروحيات ومشاركتها في جهود الإطفاء ونقل الجرحى.

كما أظهرت لقطات أضرارا كبيرة في الميناء والطرق المؤدية إليه حيث تناثر الحطام، ومسعفين ينقلون مصابين على متن حمالات إلى سيارات الإسعاف.

كما تسبب عصف الانفجار بتضرر عشرات حاويات الحديد والشاحنات التي تفحّم بعضها بشكل شبه كامل، بينما كانت أخرى تلتهمها النيران بالكامل.

وأوضح وزير الداخلية من مكان الحادث أن تعزيزات من طهران ومدن أخرى يُنتظَر وصولها. وأضاف "نأمل في إخماد الحريق في الساعات المقبلة".

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي الإيراني "اشتد الحريق في ميناء الشهيد رجائي، وهناك احتمال أن تمتد النيران الى مناطق أخرى وحاويات أخرى".

وقال مسؤول جهاز الطوارئ في المحافظة مهرداد حسن زاده إن "المدارس والمكاتب والجامعات في بندر عباس ستغلق الأحد". ويقع ميناء الشهيد رجائي حيث دوى الانفجار قرب مدينة بندر عباس الساحلية.

وأظهرت لقطات ملتقطة جوّا لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها، سحب دخان أسود كثيف تتصاعد من ثلاثة مواقع في الميناء.

وظهرت في شريط آخر على منصات التواصل، خمس شاحنات بيضاء محطمة بشكل شبه كامل، وخلفها النيران مندلعة في أحد العنابر. وسمع صوت الشخص الذي يصوّر الفيديو وهو يقول "شاحنتي دمرت بالكامل وصديقي لقي حتفه" بينما بدت جثة ممددة أرضا.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر مرتبط بالحرس الثوري، طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، أن الانفجار نجم عن مادة بيركلورات الصوديوم، وهي مادة تدخل في تركيبة الوقود الصلب للصواريخ.

وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تعاطفه مع ضحايا الانفجار، مشيرا الى أنه "أصدر أوامر بالتحقيق في الوضع والأسباب"، ووجّه وزير الداخلية للتوجه الى الموقع.

وكان اسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في المحافظة، أوضح صباح السبت أن "انفجارا هائلا" وقع "في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق".

ونقل الإعلام الرسمي عن هيئة الجمارك في الجمهورية الإسلامية أن "الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في منطقة الميناء".

ويقع الميناء على مسافة نحو 23 كيلومترا غرب بندر عباس، وعلى مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.