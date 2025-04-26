رئيس وزراء باكستان يؤكد استعداد بلاده "للدفاع عن سيادتها"

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف السبت أن بلاده "موحدة" و"مستعدة للدفاع عن سيادتها" على خلفية التصعيد الحاصل مع الهند بعد هجوم فتاك في كشمير.

وقال شريف خلال مراسم عسكرية "أمة الـ250 مليون نسمة هذه، موحدة وتقف وراء قواتها المسلحة الباسلة ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن" مهددا بالرد "بحزم تام" على أي محاولة هندية للمساس بإمدادات المياه عبر النهر المشترك بين البلدين.

كما أعلن شهباز استعداده لإجراء تحقيق "محايد" في الهجوم الفتاك الذي وقع في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

وقال شريف في كلمة ألقاها في مراسم أقيم في أكاديمية عسكرية في مدينة أبوت آباد "باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق".