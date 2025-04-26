دول الاتحاد الأوروبي تمنح الحماية لـ438 ألف طالب لجوء خلال 2024

منحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحماية الدولية ل 437 ألفا و900 طالب لجوء العام الماضي، بزيادة قدرها 7% تقريبا مقارنة بعام 2023، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

واستقبلت ألمانيا، أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، أكبر عدد من طالبي اللجوء، بلغ نحو 150 ألف شخص، فيما حلت فرنسا بالمرتبة الثانية بأكثر من 65 ألف حالة، وإسبانيا في المرتبة الثالثة بنحو 51 ألفا.

وحلت اليونان وإيطاليا والنمسا وهولندا وبلجيكا، بعد البلدان الثلاثة الأوائل، واستقبلت وفقا لدائرة الإحصاء الأوروبية، 16 ألفا و465 شخصا، بينما عرضت 12 دولة عضوا في الاتحاد وضع الحماية لأقل من ألف شخص.

أما بالنسبة للدول التي تحتل أسفل الترتيب فهي البرتغال والمجر، إذ لم تستقبلا ما تزيد عن 10 و15 شخصا على التوالي.

وجاءت غالبية الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية من سوريا وبنسبة 32%، وقد علقت عدة دول أعضاء معالجة طلبات السوريين منذ ديسمبر الماضي، ثم الأفغان بنسبة 17%، والفنزويليون بنسبة 8%.

واتخذت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 940 ألف قرار في قضايا اللجوء العام الماضي، تضمنت الاعتراف بشكل إيجابي بـ 387 ألفا و635 طالب لجوء، بينما حصل أكثر من 50 ألف شخص إضافي على الاعتراف

بعد الاستئناف أو إعادة الفحص.

وتم منح 39% وضع الحماية الإنسانية، و19% وضع الحماية لأسباب إنسانية.

وشهدت أرقام اللجوء في عام 2024 ارتفاعا للعام الثالث على التوالي، لكنها ما تزال أقل بكثير من أزمة اللاجئين في عام 2016، عندما تم منح ما يقرب من 700 ألف شخص الحماية في الاتحاد الأوروبي.