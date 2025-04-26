الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس إثر تصاعد التوتر بينهما

دعت الأمم المتحدة الهند وباكستان إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد يومين على تصاعد التوتر بين البلدين شملت تعليق تأشيرات وطرد دبلوماسيين وإغلاقا للحدود، منذ هجوم الثلاثاء على سياح في كشمير حيث تبادلت القوتان النوويتان إطلاق النار لفترة وجيزة في وقت مبكر صباح الجمعة.

وقال المسؤول في الشطر الباكستاني من كشمير سيد أشفق جيلاني لوكالة فرانس برس الجمعة "وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة".

وأكد الجيش الهندي وقوع إطلاق النار بأسلحة خفيفة قائلا إن باكستان نفذته، وإنه "رد عليه بفعالية".

والجمعة، دمّر الجيش الهندي بالمتفجّرات منزلين أفيد بأنّهما لعائلات منفذي الهجوم، في حين صوّت مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على قرار "يرفض" اتهامات الهند "التي لا أساس لها" و"يحذر" من أنّ باكستان "مستعدّة للدفاع عن نفسها".

وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناغار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هنديا ونيبالي واحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية.