ترامب: القرم سوف تظل مع روسيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "القرم سوف تظل مع روسيا" في الوقت الذي يسعى فيه للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا ، في أحدث مثال على ضغط الرئيس الأمريكي على أوكرانيا لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب بينما لاتزال قيد الحصار.

وقال ترامب "زيلينسكي يفهم ذلك، والجميع يفهم ذلك. أنها معهم منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأدلى ترامب بهذا التصريح في مقابلة مع مجلة تايم أجريت يوم الثلاثاء. ويتهم ترامب زيلينسكي بإطالة أمد الحرب بمقاومة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب "لديهم غواصاتهم هناك منذ مدة طويلة قبل أي فترة كانوا يتحدثون عنها، منذ سنوات. الناس يتحدثون الروسية بشكل كبير في القرم. ولكن أوباما هو من أعطاها لهم. ترامب لم يعط هذا".