الهند وباكستان.. مقارنة في الترسانة العسكرية

تُعد الهند وباكستان من أبرز القوى العسكرية في قارة آسيا، وتمتلك كل منهما قدرات عسكرية متقدمة تشمل الأسلحة النووية والقوات التقليدية.

وعلى صعيد التصنيف العالمي للقوى العسكرية، لعام 2025 تحتل الهند المرتبة الرابعة عالميًا، في حين جاءت باكستان في المرتبة الثانية عشرة.

وتشير الإحصائيات العسكرية إلى أن عدد الجنود العاملين في الجيش الهندي نحو 1,455,550 جنديًا، مقارنة بـ654,000 جندي في الجيش الباكستاني.

وعلى صعيد المعدات الثقيلة، تمتلك الهند 3,151 دبابة مقابل 1,839 دبابة لدى باكستان، بينما يتفوق سلاح الجو الهندي بـ385 مقاتلة مقابل 230 مقاتلة باكستانية. كذلك تملك الهند 674 طائرة هليكوبتر، وباكستان 261 طائرة.

في المجال البحري، تبرز الهند بحاملتي طائرات، في حين لا تملك باكستان أية حاملة. كما تمتلك الهند 18 غواصة مقارنة بـ8 غواصات باكستانية.

ويتقارب البلدان في عدد الرؤوس النووية (172 للهند مقابل 170 لباكستان)، في حين تبلغ الميزانية العسكرية للهند نحو 75 مليار دولار، بينما تبلغ الميزانية العسكرية لباكستان 7.6 مليارات دولار.