قتلى وجرحى في كييف جراء قصف صاروخي روسي

قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 63 في هجوم صاروخي "واسع" تعرّضت له كييف فجر اليوم الخميس على ما أفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية في واحدة من أكثر الهجمات فتكا في العاصمة منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات.

وأصدرت السلطات الأوكرانية تحذيرا من هجوم صاروخي فيما سمع صحافيو وكالة فرانس برس دوي انفجارات عبر العاصمة.

وقال جهاز الطوارئ الأوكراني عبر تلغرام إن "روسيا شنت ضربة واسعة على كييف".

وأضاف المصدر نفسه أن "البيانات الأولى، تفيد بمقتل تسعة أشخاص وإصابة 63" مشيرا إلى ان من بين 42 شخصا أدخلوا المستشفيات، ستة أطفال.

وأصيبت خمس مناطق في العاصمة بأضرار مع اندلاع حرائق في مرآب سيارات وإدارات عامة تم اخمادها.

وقال المصدر نفسه إن الهجوم ألحق أضرارا أيضا بأبنية سكنية.

وأضاف جهاز الطوارئ أن "البحث عن أشخاص تحت الأنقاض يتواصل".

ويعود آخر هجوم صاروخي تعرضت له كييف إلى مطلع أبريل وأدى يومها إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

ومنذ بدء الحرب تعرضت كييف لهجمات متفرقة.

وفي شرق أوكرانيا، أصابت سبعة صواريخ مدينة خاركيف فجر الخميس على ما قال رئيس بلديتها إيغور تيريخوف الذي أوضح لاحقا أنها "تتعرض لهجوم بصواريخ كروز للمرة الثانية في ليلة واحدة".

وأضاف "أصابت إحدى آخر الضربات منطقة تشهد كثافة سكانية عالية وقد أصيب شخصان هناك. وعملية تفتيش مواقع ضربات العدو متواصلة" داعيا السكان إلى "توخي الحذر".

وفي بيان على تطبيق تلغرام، ندّد أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بواقع أنّ "روسيا هاجمت كييف وخاركيف ومدنا أخرى بالصواريخ والطائرات المسيّرة".