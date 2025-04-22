كوريا الجنوبية تطلق رابع قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي التجسسي الرابع محلي الصنع من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية، نقلا عن الوزارة، بأنه تم إطلاق القمر الاصطناعي كما هو مخطط ، وتم إدخاله إلى مداره بعد 15 دقيقة من الإطلاق.

ويعد القمر الاصطناعي الجديد ، رابع قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري يتم إطلاقه ضمن خطة جمهورية كوريا لنشر خمسة أقمار اصطناعية تجسسية بحلول نهاية هذا العام.

وقد أطلقت كوريا أول قمر اصطناعي للتجسس في ديسمبر 2023، وأطلقت قمرين آخرين في العام الماضي.

ومن المقرر إطلاق القمر الاصطناعي الخامس، في وقت لاحق من العام الجاري.