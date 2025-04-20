مقتل شخصين جراء الفيضانات في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

لقي شخصان، أحدهما طفل، حتفهما بسبب فيضانات في أوكلاهوما، بينما حذر خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد من حدوث المزيد من الفيضانات والعواصف الرعدية والأعاصير من الغرب الأوسط إلى الجنوب.

وتلقت الشرطة في مدينة مور، التي تقع على بعد حوالي 10 أميال( 16 كيلومترًا) جنوب مدينة أوكلاهوما، عشرات البلاغات عن حوادث مرتبطة بارتفاع منسوب المياه خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك سيارتان عالقتان في مياه الفيضانات مساء أمس السبت. وجرفت المياه إحدى السيارتين تحت جسر، وقالت الشرطة إنها تمكنت من إنقاذ بعض الأشخاص، لكن تم العثور على جثتي امرأة وصبي (12 عاما).

وقالت شرطة مور في بيان لها اليوم الأحد: "كانت هذه حالة طقس تاريخية أثرت على الطرق وأدت إلى وقوع العشرات من حوادث ارتفاع منسوب المياه في جميع أنحاء المدينة". يبلغ عدد سكان مور حوالي 63 ألف نسمة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من فيضانات وعواصف رعدية شديدة في مساحات شاسعة من أوكلاهوما، بالإضافة إلى أجزاء من تكساس وميسوري وأركنساس وجنوب إلينوي، وسط عاصفة تمتد من السهول الجنوبية إلى الغرب الأوسط العلوي. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث أعاصير في أركنساس وميسوري.