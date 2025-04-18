ترامب يتوقع إبرام اتفاق المعادن مع أوكرانيا "قريباً"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أنه لا يحمّل فولوديمير زيلينسكي "مسؤولية" الحرب الروسية في أوكرانيا، لكنه مع ذلك واصل توجيه انتقادات للرئيس الموالي للغرب.

وادّعى ترامب مرارا دون تقديم اثباتات أن أوكرانيا هي من بدأت بالحرب، وهذا الأسبوع اتهم رئيسها زيلينسكي بأنه مسؤول عن سقوط "ملايين" القتلى.

وقال ترامب في البيت الأبيض خلال استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "أنا لا أحمّل زيلينسكي المسؤولية، لكنني لست متحمسا تماما لحقيقة أن هذه الحرب قد اندلعت".

وصرح ترامب "لا أحمّل زيلينسكي المسؤولية (...) لا ألومه، لكنني لا أستطيع القول إنه قام بالعمل الأفضل، أليس كذلك؟ لست من أشد المعجبين به".

وكان زيلينسكي قد دعا ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع لزيارة أوكرانيا ومعاينة الدمار الذي خلفته الحرب بنفسه، وذلك في مقابلة الأحد مع شبكة "سي بي اس" رد عليها ترامب بتوجيه تهديدات إلى الشبكة التلفزيونية الأمريكية.

وجاءت دعوة الرئيس الأوكراني بعد المواجهة الحادة بين زيلينسكي وترامب ونائبه جاي دي فانس في البيت الأبيض أمام الصحافة أواخر فبراير.

وقالت ميلوني للصحافيين "دافعنا عن حرية أوكرانيا معا، ومعا يمكننا بناء سلام عادل ودائم".

وألقت الزعيم اليمينية المتطرفة بثقل إيطاليا وراء الجهود الأوروبية لدعم دفاعات أوكرانيا منذ بدء الحرب مطلع العام 2022.

وأضاف ترامب الخميس أن اتفاقا مع أوكرانيا بشأن استخراج المعادن الاستراتيجية قد يتم التوصل إليه الأسبوع المقبل.

وكانت كييف وواشنطن على وشك توقيع اتفاق المعادن قبل أن يعرقله الخلاف بين ترامب وزيلينسكي في فبراير.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لدينا اتفاق المعادن وأعتقد أنه سيوقع الخميس المقبل (...) قريبا. أفترض أنهم سيلتزمون الاتفاق. لذلك سنرى. لكن لدينا اتفاق بشأن ذلك".

وكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لوكالة فرانس برس أن بلاده تستهدف إبرام هذا الاتفاق بحلول 26 ابريل.

من جهتها أعلنت كييف الخميس أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقّعتا "إعلان نوايا" للمضي قدما نحو اتفاق يتيح لواشنطن استخدام موارد طبيعية أوكرانية ومعادن نادرة.

وجاء في منشور للوزيرة يوليا سفيريدنكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، على منصة إكس "يسعدنا الإعلان عن توقيع إعلان نوايا مع شركائنا الأمريكيين، يمهّد الطريق نحو اتفاق شراكة اقتصادية وإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا".

لم تنشر سفيريدنكو أي تفاصيل على صلة بإعلان النوايا، لكنها قالت إن العمل مستمر نحو التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتابعت "نأمل أن يصبح الصندوق أداة فاعلة لجذب الاستثمارات في إعادة إعمار بلادنا وتحديث البنية التحتية ودعم قطاع الأعمال وخلق فرص اقتصادية جديدة".

وأضافت "هناك عمل كثير يتعين إنجازه" متوقّعة أن تكون الوثيقة "مفيدة لكلا البلدين نظرا إلى الوتيرة الحالية والتقدم الكبير".