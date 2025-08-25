الإكوادور تضبط متفجرات كانت موجهة "لأعمال إرهابية" في كولومبيا





أعلنت الشرطة الإكوادورية الأحد أنها ضبطت "شحنة كبيرة" من المتفجرات كانت ستنقل إلى كولومبيا لاستخدامها في "أعمال إرهابية".

وتمكنت الشرطة من ضبط 3750 صندوقا من المتفجرات و25 ألف متر من أسلاك التفجير خلال عملية تفتيش روتينية في سان غابريال أدت أيضا إلى توقيف رجل وامرأة إكوادوريين.

جاء ذلك بعد هجوم بشاحنة مفخخة الخميس خارج مدرسة الطيران العسكري في كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، أسفر عن ستة قتلى ونحو ستين مصابا.

وفي اليوم نفسه، قُتل 13 شرطيا قرب ميديين، ثاني أكبر مدينة في كولومبيا، أثناء عملية تدمير لمزارع كوكا.

تشهد كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم، أسوأ موجة عنف منذ عقد بسبب هجمات العصابات المسلحة والمافيا الناشطة خصوصا في تجارة المخدرات والتعدين غير القانوني.

وقالت الشرطة الإكوادورية في بيان الأحد "لقد ضبطنا متفجرات كانت موجهة لتنفيذ أعمال إرهابية في كولومبيا".

وأضافت أن الشحنة "الكبيرة" تم نقلها بشاحنة من مقاطعة إيل أورو الساحلية على الحدود مع البيرو، إلى مقاطعة كارشي في منطقة الأنديز في الشمال على الحدود مع كولومبيا.