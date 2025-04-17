"تقدم ملحوظ" في محادثات أمريكا وأوكرانيا بشأن اتفاق المعادن

أعلنت كييف أمس الأربعاء أنها أحرزت "تقدما ملحوظا" في محادثاتها الطويلة والمشحونة مع واشنطن بشأن اتفاق الموارد المعدنية الذي يهدف إلى ضمان استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وكان مقررا أن يوقّع في فبراير اتفاق إطاري حول هذا الملف، لكنّ المشادّة الكلامية التي دارت يومذاك في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حالت دون ذلك.

والأربعاء، كتبت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو على مواقع التواصل "عملت فرقنا الفنية معا بدقة شديدة على الاتفاق، وهناك تقدم ملحوظ".

وكشفت أن الطرف الأوكراني "قام بتكييف عدّة بنود في مسودّة الاتفاق" وأن الطرفين ينويان توقيع "مذكّرة إعلان نوايا" قريبا، مع الإشارة إلى أن الصيغة النهائية للاتفاق ينبغي أن تحظى بموافقة البرلمان الأوكراني.

وقالت وزيرة الاقتصاد إنه من شأن الاتفاق أن "يحدث فرصا للاستثمار والتنمية في أوكرانيا ويرسي أسس نموّ اقتصادي ملموس لكلّ من أوكرانيا والولايات المتحدة".

ومساء الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ المفاوضات "تتقدم بشكل جيّد" مع واشنطن.

وأوضح زيلينسكي أنّ الهدف من هذه المفاوضات هو التوصّل إلى "اتفاقية شراكة اقتصادية"، من دون أن يذكر أنّها ستشمل استغلال المعادن الأوكرانية.

وأكّد الرئيس الأوكراني أنّ "الجوانب القانونية الأساسية تم الانتهاء منها تقريبا، وإذا سارت الأمور بشكل سريع وبنّاء قدر الإمكان، فإنّ الاتفاق سيحقّق نتائج اقتصادية لبلدينا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مسؤول مطّلع على المحادثات وكالة فرانس برس في كييف بأن "المفاوضات تتقدم بسرعة كبيرة".

ويريد الرئيس الأمريكي إبرام هذه الاتفاقية تعويضا عن المساعدات العسكرية والاقتصادية التي قدّمها سلفه الديموقراطي جو بايدن لكييف منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس أن النسخ الأحدث للاتفاقية لا تعترف، على ما يبدو، بالمساعدات الأمريكية كدين مستحق على أوكرانيا.

ويتوافق هذا التقييم مع تقرير سابق لوكالة بلومبرغ نيوز أفاد بأن واشنطن خففت من مطالبها بأن تعيد كييف المساعدات التي قُدمت لها منذ بدء الحرب مطلع العام 2022.

وأفادت الوكالة بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت صرح في الأرجنتين الإثنين أنه من الممكن توقيع اتفاق "هذا الأسبوع".