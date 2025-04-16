"صندوق أوبك" يدعم مشروعات تنموية إستراتيجية في تنزانيا ورواندا

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك"، على تقديم قرضين الأول بقيمة 75 مليون دولار إلى تنزانيا، والآخر بقيمة نحو 28 مليون دولار إلى رواندا، في إطار جهود الصندوق الرامية إلى تعزيز النمو الشامل ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الشريكة.

وأوضح البيان، الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن تنزانيا تعتزم استخدام القرض في تمويل مشروع السكك الحديدية الإقليمية، بتمويل مشترك من شركاء آخرين، لتعزيز الربط الإقليمي وتحفيز حركة التجارة بين تنزانيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفاد الصندوق بأن رواندا خططت لتوظيف القرض في تمويل مشروع "مركز مهارات الطيران"، المخصص لتنمية القدرات البشرية الوطنية في مجال التدريب على الطيران وفق المعايير الدولية، ودعم طموح البلاد في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطيران.