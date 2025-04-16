هيئة البريد في هونغ كونغ تعلّق خدمة إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة

أعلنت هيئة البريد في هونغ كونغ الأربعاء أنّها ستتوقف عن قبول الطرود البريدية التي تحتوي على سلع مرسلة إلى الولايات المتّحدة، وذلك ردّا على "التصعيد" في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة بريد هونغ كونغ في بيان إنّها "حتما لن تستوفي أيّ رسوم جمركية بالنيابة عن الولايات المتّحدة، وستعلّق قبول الطرود البريدية التي تحتوي على سلع متجّهة إلى هذا البلد"، مشيرة إلى أنّها ستتوقف في الحال عن قبول البريد السطحي (الطرود المرسلة جوا وبرّا) إلى الولايات المتّحدة، واعتبارا من 27 أبريل عن قبول طرود البريد الجوي المرسلة إلى هذا البلد.

وأوضحت أنّ هذا القرار لن يشمل الطرود التي تحتوي على وثائق.

وفي مطلع أبريل الجاري وقّع ترامب أمرا تنفيذيا ألغى بموجبه الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود الصغيرة المرسلة من الصين، وهي آلية سمحت لشركتي التجارة الإلكترونية الصينيتين "شين" و"تيمو" بالتوسّع في الولايات المتحدة.

وحتى صدور هذا الأمر التنفيذي كانت كل الطرود الصغيرة المرسلة من الصين إلى الولايات المتحدة والتي لا تزيد قيمة محتوياتها عن 800 دولار معفية من الرسوم الجمركية.