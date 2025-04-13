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العالم

روسيا تعلن إسقاط مقاتلة إف-16 أوكرانية

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وكالات

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت مقاتلة إف-16 تابعة للقوات الأوكرانية.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن هجوما روسيا بصاروخ باليستي على وسط مدينة سومي الأوكرانية أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة 20 آخرين.

وقالت الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي "ضربت روسيا وسط المدينة بصواريخ بالستية في الوقت الذي كان فيه عدد كبير من الناس في الشارع"، مشيرة أنه "وفقا للبيانات الأولية، قتل 21 شخصا وجرح ما لا يقل عن 20 آخرين حتى الآن".