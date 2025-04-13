البرلمان البريطاني يقر قانونا طارئا لإنقاذ "بريتيش ستيل"

أقر البرلمان البريطاني أمس السبت، قانونا طارئا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة للسيطرة على شركة "بريتيش ستيل"، آخر شركة في البلاد قادرة على إنتاج الصلب من خام الحديد.

ويوفر مصنع سكونثورب التابع للشركة الغالبية العظمى من قضبان السكك الحديدية في بريطانيا.

وتم تقديم هذا التشريع ردا على خطة "بريتيش ستيل" لإغلاق أفران الصهر في سكونثورب، بحجة تكبدها خسائر مالية لا يمكن تحملها.

وفي جلسة غير عادية يوم السبت، هي الأولى منذ أكثر من أربعين عاما، عاد مجلسا البرلمان من عطلة عيد الفصح لتسريع إقرار قانون "الإجراءات الخاصة لصناعة الصلب"، الذي حصل على الموافقة الملكية في نفس اليوم.

ويمنح القانون الجديد وزير الأعمال صلاحيات مباشرة للتدخل في عمليات إنتاج الصلب، وأوامر شراء المواد الخام، وضمان دفع أجور العمال، وحتى مصادرة الأصول "باستخدام القوة إذا لزم الأمر".