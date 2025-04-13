مقتل جندي وثمانية مدنيين وإصابة 25 آخرين بانفجار لغمين في نيجيريا

قتل جندي نيجيري وأصيب أربعة آخرون في انفجار لغم أرضي استهدف مركبتهم العسكرية المدرعة بالقرب من بلدة وولغو، الواقعة قرب الحدود مع الكاميرون.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من هجوم شنه مسلحون من تنظيم "داعش" على قاعدة عسكرية في بلدة وولغو، ما أسفر عن مقتل 25 جنديا نيجيريا، فضلا عن استيلائهم على أسلحة ومركبات عسكرية وتدمير القاعدة.

وفي حادث آخر، أدى انفجار لغم أرضي استهدف حافلة على الطريق السريع الذي يربط بين عاصمة ولاية بورنو مايدوغوري وبلدة دامبوا، إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وأشار باباغانا أومارا زولوم، حاكم ولاية بورنو، إلى اعتقاده بأن عناصر من جماعة "بوكو حرام" المسلحة هم من زرع اللغم.

وأضاف أن الطريق شهد فترة من الهدوء بعد سلسلة من انفجارات الألغام الأرضية استهدفت المركبات العام الماضي، حيث كانت القوات قد أغلقت الطريق لمدة شهر لأسباب أمنية.

وحذر زولوم في وقت سابق من تجدد الهجمات التي تشنها الجماعة المسلحة في الولاية، مؤكدا أن المسلحين استعادوا السيطرة على ثلاث مقاطعات في منطقة بحيرة تشاد بعد أن تم طردهم منها.

يذكر أن النزاع الذي بدأ في عام 2009 أسفر عن مقتل نحو 40 ألف شخص، وأجبر حوالي مليوني نيجيري على النزوح من منازلهم، بينما امتد العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة، ما دفع إلى تشكيل قوة إقليمية لمحاربة الجماعات المسلحة.