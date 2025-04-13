تحطم طائرة صغيرة شمالي ولاية نيويورك الأميركية

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، اليوم الأحد، تحطم طائرة خفيفة على متنها ستة أشخاص في ولاية نيويورك الأميركية.

وقالت في بيان لها: "تحطمت طائرة ميتسوبيشي إم-يو 2 بي، في حقل قرب مدينة كوباك، نيويورك، حوالي الساعة 12:15 ظهرًا بالتوقيت المحلي​​​، وكانت متجهة إلى مطار مقاطعة كولومبيا في هدسون، نيويورك، وعلى متنها ستة أشخاص".

بدورها، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن سلطات الطيران والشرطة المحلية نفسها، أن شخصًا واحدًا على الأقل لقي حتفه في الحادث.

وخلال الأسبوع الماضي، وقعت عدة حوادث جوية في الولايات المتحدة مثل تحطم مروحية في نهر هدسون قرب نيويورك، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وتحطم طائرة سيسنا 310 في فلوريدا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.