اختتام المحادثات الأمريكية الإيرانية في مسقط

اختتمت اليوم في مسقط المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق عملية حوار ومفاوضات بين الطرفين.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان قوله : استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وقمنا بالوساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم.

وأضاف معاليه أن اللقاء جرى في أجواء ودِّية ساعدت على تقريب وجهات النظر، مما يعزِّز فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن سلطنة عُمان ستواصل جهودها في دعم مسارات الحوار والتفاهم، والمساهمة في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق نتائج بنّاءة ومستدامة.