تحذير أممي من الآثار الصحية والاقتصادية للإجهاد الحرارى على العمال

أصدرت منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف اليوم الجمعة، تقريرا وإرشادات مشتركة جديدة تسلط الضوء على التحديات الصحية العالمية المتزايدة التي تواجه العمال بسبب الحرارة الشديدة.

وقال التقرير إنه وبينما يؤدي تغير المناخ إلى موجات حر أكثر تواترا وشدة، فإن العديد من العمال الذين يتعرضون بشكل منتظم لظروف حرارية خطرة يشعرون بالفعل بالآثار الصحية لارتفاع درجات الحرارة، ولا سيما العمال اليدويين في قطاعات مثل الزراعة والبناء ومصائد الأسماك.

وأكد أن موجات الحر المتزايدة تؤدى أيضا إلى مشاكل صحية للفئات السكانية الضعيفة في البلدان النامية مثل الأطفال وكبار السن والسكان ذوي الدخل المنخفض .

وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “تغير المناخ والإجهاد الحرارى فى مكان العمل”، إلى أن خمسة عقود من البحوث والأدلة تؤكد أن صحة العمال وإنتاجيتهم تتأثر بشدة بارتفاع درجات الحرارة.

من جهتها أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأن عام 2024 كان العام الأكثر سخونة على الاطلاق حيث أصبحت درجات الحرارة التي تزيد عن 40 درجة مئوية بل حتى 50 درجة مئوية خلال النهار شائعة بشكل متزايد، مشيرة إلى أن هذا مؤشر واضح على الحاجة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأثر المتفاقم للإجهاد الحراري على العمال في جميع أنحاء العالم .

من ناحيته قال كو باريت نائب الامين العام للمنظمة العالمية للارصاد الجوية، إن الإجهاد الحرارى المهني أصبح تحديا مجتمعيا عالميا، حيث لم يعد يقتصر على البلدان الواقعة بالقرب من خط الاستواء، لافتا إلى موجة الحر الأخيرة في أوروبا، مؤكدا أن حماية العمال من الحرارة الشديدة أصبحت ليست مجرد ضرورة صحية بل ضرورة اقتصادية أيضا .

وقال التقرير، إن إنتاجية العمال تنخفض بنسبة تتراوح بين 2 و3 % لكل درجة حرارة تزيد على 20 درجة مئوية، لافتا إلى أن المخاطر الصحية تشمل ضربات الشمس والجفاف واختلال وظائف الكلى والاضطرابات العصبية وجميعها تعرقل الأمن الصحي والاقتصادي على المدى الطويل.

وذكر أن حوالي نصف سكان العالم تقريبا يعانون من العواقب السلبية لارتفاع درجات الحرارة.

ودعا التقرير إلى تنفيذ خطط عمل لمواجهة الحرارة في بيئة العمل، وتكييفها لتلبية احتياجات مختلف الصناعات والمناطق، ويتم وضعها بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال والنقابات وخبراء الصحة العامة، إضافة إلى وضع سياسات للصحة المهنية المتعلقة بالحرارة تتضمن خططاً وإرشادات تأخذ في الاعتبار أنماط الطقس المحلية والوظائف المحددة ومدى تعرض العمال.

وأشار إلى النتائج التي خلصت إليها تقارير منظمة العمل الدولية الأخيرة، والتي تسلط الضوء على أن أكثر من 2,4 مليار عامل يتعرضون للحرارة المفرطة على مستوى العالم مما يؤدي الى أكثر من 22,85 مليون إصابة مهنية كل عام.

وأكدت المنظمتان الدوليتان، أن الإرشادات في التقرير تشكل مصدرا مهما لمقرري السياسات ومسؤولي الصحة العامة وأصحاب العمل للتخفيف من التأثير المتصاعد للاجهاد الحراري في مكان العمل، كما تتسق مع أهداف الأمم المتحدة الرئيسية للتنمية المستدامة.

ودعت المنظمتان إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية العمال المعرضين للأخطار، والحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وشددتا على ضرورة الشروع فورا في تنفيذ السياسات والبرامج التي تحمي صحة العمال وإنتاجيتهم في مواجهة تغير المناخ والارتفاع المتنامى فى درجات الحرارة .