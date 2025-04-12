ترامب يستبدل صورة أوباما بلوحة تمثله

استبدل دونالد ترامب صورة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما في البيت الأبيض بلوحة تظهره وهو ينجو من محاولة اغتيال.

نقل الجمهوري البالغ 78 عاما صورة الرئيس الديموقراطي والرئيس الأمريكي الأسود الوحيد إلى الجانب الآخر من ردهة المدخل الرئيسي للبيت الأبيض.

تعد هذه الخطوة غير مألوفة للغاية بالنسبة لرئيس في السلطة، إذ ينتظر معظم الرؤساء حتى مغادرة مناصبهم قبل تعليق صورهم في المبنى التاريخي الذي شيد قبل 200 عام.

وكتب البيت الأبيض في منشور على اكس "بعض الأعمال الفنية الجديدة في البيت الأبيض"، إلى جانب مقطع فيديو لأشخاص يمرون أمام صورة ترامب الجديدة في المكان المجاور للدرج الرئيسي حيث كانت صورة أوباما معلقة سابقا.

تظهر اللوحة الجديدة اللحظة عندما رفع ترامب، وهو ملطخ بالدماء، قبضته وصاح "كافح" بعدما أطلق عليه مسلح النار وأصابه بشكل طفيف في أذنه في بتلر في بنسلفانيا، في يوليو 2024.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أنه لا تتوافر لديه معلومات فورية عن الفنان الذي رسمها.

تشبه اللوحة إلى حد كبير صورة لتلك اللحظة التقطتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

نشر عدد من مسؤولي البيت الأبيض لاحقا صورا للوحة ترامب الجديدة، مع عرض صورة أوباما في مكان قريب.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ في منشور على اكس "نقلت صورة أوباما بضعة أقدام فقط"، بينما قال لأحد منتقدي هذه الخطوة "اصمت أيها الأحمق". جرت العادة أن يغيّر رؤساء الولايات المتحدة صور أسلافهم، مع الاحتفاظ بصور أحدث شاغلي المنصب في قاعة المدخل الرئيسي.