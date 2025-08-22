زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب منطقة ممر دريك قبالة سواحل تشيلي





ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات المنطقة التشيلية في القارة القطبية الجنوبية وممر دريك الجنوبي الخميس، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 22,16 بالتوقيت المحلي (02,16 ت غ)، على عمق 10,8 كيلومترات.

وممر دريك هو مضيق يبلغ عرضه 500 ميل يقع بين أميركا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، ويربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ.

وأكد المركز الوطني للتحذير من التسونامي أنه من غير المتوقع حدوث تسونامي.

ووصفت هيئة الاستجابة للكوارث الوطنية في تشيلي الزلزال بأنه "متوسط الشدة" وقالت إنه تم إصدار "إنذار احترازي" لمنطقة القارة القطبية الجنوبية.

وقال مصدر في وزارة الداخلية التشيلية إنه "لا خطر على منطقة ماغالانيس"، وهي المنطقة المأهولة بالسكان في أقصى الجنوب من قارة أميركا الجنوبية.