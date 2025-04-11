إيطاليا ترسل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا

قالت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة إنها بصدد إرسال 40 مهاجرا لم يحصلوا على تصريح بالبقاء في البلاد إلى مراكز احتجاز تديرها إيطاليا في ألبانيا.

ويبدو أن هذه هي أول مرة ترسل فيها دولة بالاتحاد الأوروبي مهاجرين مرفوضين إلى دولة خارج الاتحاد، لا ينحدر منها المهاجرون ولم يعبروا منها خلال رحلتهم.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن المهاجرين غادروا ميناء برينديسي في إيطاليا. ولم تعلن الحكومة الإيطالية جنسياتهم أو مزيدا من التفاصيل.

وسيتم نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز في ميناء شنجين (66 كيلومترا شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا) وفي جادير.

وأقيمت هذه المراكز للتعامل مع طلبات لجوء المهاجرين الذين تعترضهم إيطاليا في البحر المتوسط. لكن منذ فتح هذه المراكز في أكتوبر، أوقفت المحاكم الإيطالية السلطات عن استخدامها وأعيدت مجموعات صغيرة من المهاجرين إلى إيطاليا.

ولم يتضح طول المدة التي يمكن أن يمكثها طالبو اللجوء في ألبانيا، ويمكن أن يتم احتجازهم في إيطاليا لمدة 18 شهرا لحين ترحيلهم.