نتنياهو يوافق على خطط للاستيلاء على غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم "الخميس" إنه سوف يوافق على خطط للاستيلاء على مدينة غزة، وإنه سوف يستأنف المفاوضات بشأن الرهائن.

وخلال زيارة لقيادة الجيش الإسرائيلي في غزة، قال نتنياهو إنه قد أصدر تعليماته للمسؤولين بـ"بدء مفاوضات فورية للإفراج عن جميع رهائننا وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل."

وكان من المتوقع أن يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "الخميس"، موافقته النهائية على خطط الاستيلاء على مدينة غزة، وهي عملية قد تبدأ خلال أيام.

ويبدو أن توسيع الهجوم الذي دام 22 شهرا ضد حماس مستمر رغم الاحتجاجات في كل من إسرائيل وقطاع غزة.