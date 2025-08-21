لانتهاكها القانون الدولي.. 21 دولة ترفض الاستيطان الإسرائيلي بالضفة

اعتبرت 21 دولة بينها المملكة المتحدة وفرنسا في بيان مشترك "الخميس" أن خطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والتي وافقت عليها اسرائيل الأربعاء "غير مقبولة" وتشكل "انتهاكا للقانون الدولي".

وأضافت هذه الدول "ندين هذا القرار ونطالب بأكبر قدر من الحزم بإلغائه فورا".

وتنص الخطة الاسرائيلية على بناء 3400 وحدة استيطانية من شأنها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية متصلة.

ودان وزراء خارجية الدول الـ 21 التي تضم أيضا كندا وإسبانيا وإيطاليا، اجراءات الحكومة الإسرائيلية، معتبرين أنها "تقوض التزامنا المشترك بضمان الأمن والازدهار في الشرق الأوسط". كذلك وقعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس البيان.

ودعا وزراء الخارجية الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف بناء المستوطنات" و"رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية".

وفي لندن، استدعت وزارة الخارجية السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي الخميس. ونددت الأمم المتحدة بالخطة الأربعاء.

ويعيش في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ العام 1967، حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب حوالى 500 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتواصل الاستيطان في الضفة الغربية في ظل مختلف حكومات اسرائيل سواء يمينية أو يسارية.

واشتد هذا الاستيطان بشكل ملحوظ خلال فترة تولي الحكومة الحالية السلطة، لا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في جنوب اسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

