شقيقة كيم جونغ تعتبر نزع سلاح كوريا الشمالية النووي "حلم يقظة"

انتقدت شقيقة كيم جونغ أون النافذة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي، قائلة إن هذه الفكرة "مجرد حلم يقظة".

وتأتي تصريحاتها بعدما أصدر كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة بيانا على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، أعادوا فيه تأكيد "التزامهم الثابت بنزع السلاح النووي بشكل كامل" من الدولة المعزولة.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء، قالت شقيقة الحاكم كيم جونغ أون إن أي نقاش لإقناع الشمال بالتخلي عن أسلحته النووية "ليس سوى حلم يقظة لن يتحقق أبدا".

وقالت كيم يو جونغ الثلاثاء "إذا تحدث أي شخص علنا عن تفكيك الأسلحة النووية (...) فهذا ببساطة يمثل أشد الأعمال العدائية في إنكار سيادة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".

وأضافت "هذا كشف تماما قلق الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا، في محنة يائسة بسبب اضطرارهم للحديث عن +نزع السلاح النووي+ في جوقة واحدة".

وهذا البيان هو الثاني لكيم خلال ما يزيد قليلا عن شهر.