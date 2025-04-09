هز زلزال قوي تايوان صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إطلاق أجهزة الإنذار في العاصمة تايبيه. واستمر الزلزال بضع ثوان فقط. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر كان مركزه على بعد 21 كيلومترا جنوب شرق ييلان على الساحل الشمالي الشرقي. وكان عمقه 69 كيلومترا.
زلزال بقزة 5 درجات يضرب تايوان
هز زلزال قوي تايوان صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إطلاق أجهزة الإنذار في العاصمة تايبيه. واستمر الزلزال بضع ثوان فقط. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر كان مركزه على بعد 21 كيلومترا جنوب شرق ييلان على الساحل الشمالي الشرقي. وكان عمقه 69 كيلومترا.