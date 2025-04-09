ارتفاع قياسي للحرارة في العالم مارس الماضي

رصد خبراء الأرصاد الجوية استمرار معدلات الحرارة المرتفعة عالمياً، خلال شهر مارس الماضي، حيث وصلت لمستويات غير مسبوقة في أوروبا.

وأفاد تقرير صادر عن مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي، أن درجات الحرارة في أوروبا، خلال الشهر الماضي، كانت الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في القارة، بحسب وسائل إعلام غربية.

ويؤكد ذلك ما شهدته إسبانيا والبرتغال من أمطار قياسية، بينما واجهت هولندا وألمانيا مستويات جفاف ملحوظة.

وأشار التقرير إلى أن شهر مارس الماضي، سجّل أعلى درجات حرارة عالمية في تلك الفترة، بعد مارس 2024، حيث بلغ المتوسط العالمي لدرجات الحرارة 14.06 درجة مئوية، وهو أقل بـ 0.08 درجة فقط من رقم العام السابق، وأعلى من عام 2016.

ورغم أن ارتفاع درجات الحرارة عالمياً كان من المفترض أن يتراجع مع حلول عام 2024، لكن ذلك لم يحدث لعوامل عدة منها النشاط الشمسي المتزايد.

وبمقارنة مستويات الحرارة في مارس الماضي، بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، يتضح أن المستويات التي تم تسجيلها الشهر الماضي، أكبر بـ1.6 درجة مئوية. ويعكس ذلك التأثير الواضح للاحتباس الحراري الناتج عن الأنشطة البشرية، وخصوصًا حرق الوقود الأحفوري.