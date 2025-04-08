الاتحاد الأوروبي يدعو الصين لتجنب "التصعيد" بشأن التعرفات الأميركية

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال اتصال مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تجنب "التصعيد" بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وردّ بكين عليها، بحسب ما أفاد التكتل القاري الثلاثاء.

وقال الاتحاد في بيان إن فون دير لايين دعت خلال الاتصال "الى حل للوضع الراهن عبر التفاوض، وأكدت الحاجة الى تجنب تصعيد جديد" في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي.

وتعهدت الصين الثلاثاء محاربة التعرفات الأميركية "حتى النهاية" رغم تهديدات دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة عليها، في تصعيد بين القوتين الكبريين في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي وتسببت بانهيار الأسواق المالية العالمية.

وتوعد الرئيس الأميركي بكين الاثنين برسوم جديدة بمستوى 50% اعتبارا من الأربعاء على واردات منتجاتها إذا أبقت على الرسوم المضادة بنسبة 34% التي فرضتها على المنتجات الأميركية.

وأكدت فون دير لايين "مسؤولية أوروبا والصين في دعم نظام تجاري حر وعادل ويستند إلى شروط تنافسية متساوية" في مواجهة "الاضطرابات العالمية" الناجمة عن الإعلانات الأميركية، وفق ما جاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي أيضا عن قلقه من تدفق البضائع الصينية إلى أراضيه في محاولة للالتفاف على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وفي هذا الصدد، أكدت فون دير لايين "الدور الأساسي" للصين في منع هذا "التحول المحتمل" لا سيما "في القطاعات المتضررة من الفائض الإنتاجي العالمي".

وذكر البيان أن فون دير لايين ولي "ناقشا إنشاء آلية لمراقبة" تدفق محتمل للسلع.