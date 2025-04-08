ثوران بركان كانلاون في الفلبين يطلق عمودا من الرماد بارتفاع 4 كيلومترات

أدى ثوران بركان "كانلاون"، أحد البراكين النشطة في الفلبين، في جزيرة نيجروس الوسطى، صباح اليوم “الثلاثاء”، إلى إطلاق عمود من الرماد والحطام بلغ ارتفاعه حوالي 4 كيلومترات في السماء، ما دفع السلطات المحلية إلى تعليق الدراسة في أربع قرى زراعية تقع جنوب غرب البركان، بسبب تساقط الرماد البركاني الذي غطى المنطقة، وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة آخر ثوران للبركان الذي استمر لأكثر من ساعة.

وكان "كانلاون" قد ثار آخر مرة في ديسمبر الماضي ، ما أدى إلى إجلاء آلاف القرويين، ولا يزال العديد منهم في مراكز الإيواء الطارئة حتى الآن، في ظل استمرار نشاط البركان، وفقا لمكتب الدفاع المدني الفلبيني.