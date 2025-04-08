كوريا الجنوبية تحدد 3 يونيو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 3 يونيو، وذلك عقب عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.

وكوريا الجنوبية بلا قيادة فعلية منذ ديسمبر، حين حاول الرئيس السابق يون تقويض الحكم المدني بإعلانه الأحكام العرفية، لكن البرلمان سارع إلى عزله.

وأيدت محكمة الأسبوع الماضي إجراءات عزله وجردته من منصبه، ما يفرض وفق الدستور إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.

وقال رئيس الوزراء هان دوك سو الثلاثاء إن الحكومة أجرت "مناقشات مع اللجنة الوطنية للانتخابات وغيرها من الوكالات المعنية".

أضاف أن النقاشات تناولت "ضرورة ضمان عملية انتخابية سلسة وإتاحة الوقت الكافي للأحزاب السياسية للتحضير".

وتابع أنه نتيجة لذلك، قررت الحكومة "تحديد 3 يونيو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية ال21 في كوريا الجنوبية"، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل التصويت.

وبعكس الانتخابات العادية، حيث يتمتع الرئيس المنتخب بفترة انتقالية مدتها شهران، فإن الفائز في الانتخابات التي ستجرى في 3 يونيو سيتم تنصيبه في اليوم التالي.

ويتولى رئيس الوزراء هان السلطة حاليا في البلاد بصفته القائم بأعمال الرئيس، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية قرار عزله.

وتجرى الانتخابات الرئاسية عادة أيام الأربعاء، ولكن لا يشترط يوم محدد في الانتخابات المبكرة بسبب شغور منصب. وتستمر الحملات الانتخابية من 12مايو حتى 2 يونيو.

ويعد زعيم المعارضة لي جاي ميونغ المرشح الأوفر حظا، حيث حصل على نسبة تأييد تبلغ 34% وفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب.